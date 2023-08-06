T.C. İZMİR 18. İCRA DAİRESİ 2018/12404 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 14:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 14:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2023 - 14:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 14:24

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İzmir İl, Bayraklı İlçe, SALHANE Mahalle/Köy, 40008 Ada, 1 Parsel, 53 Nolu Bağımsız Bölüm Konu taşnmaz Manas Bulvarına cepheli durumdadır. Salhane İzban İstasyonuna 300m, Adliye Sarayına 400m Ankara Caddesi ve metro istasyonuna 700m uzaklıktadır. Taşınmaz ayrık nizam betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup 2bodrum+zemin+45normal kat olmak üzere 48 katlı bir binadır. Binanın dış cephesi kısmi kompozit ve kısmi cam giydirme kaplıdır. Binada açık/kapalı otopark, yangın merdiveni va toplam 6 adet asansör bulunmaktadır.Tespite konu taşımaz keşif tarihi itibari ile yaklaşık 10 yaşındadır. Keşif tarihinde kapalı olduğundan mahallen inceleme yapılamamış olup, onaylı projesine göre konut nitelikli taşınmaz salon,açık mutfak, oda, hol, antre ve balkon hacimlerinden oluşmak üzere net 55,90m2, brüt 64m2 kullanım alanına sahiptir.Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers B-Blok No:39 Kat:12 D:53 Bayraklı / İZMİR9.292,80 m275/39294İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planına göre; Ayrık Nizam TAKS:0,40 KAKS:3,50 oapılaşma oranlı MİA- Merkezi İş Alanına isabet ettiği bilgisi alınmıştır.3.540.000,00 TL%1Tapu kaydındaki gibidir.

26/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01873348

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