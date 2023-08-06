T.C. KARS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/690 Esas

DAVALI : KUZEY ENGİN KARADAĞ

Davacılar Duygu Kayhan Mendi, Seda Irmak, Yaprak Çolak İleDavalılar , Aynur Karadağoğlu Aydemir, Cahide Karadağ, Cemil Karadağoğlu, Halil Karadağoğlu, Nalan Hülya Aydın, Nevruz Karadağoğlu, Orhan Karadağoğlu vekili Av. Mesut Gül tarafından Kars İli Merkez İlçesi Yusufpaşa Mahallesi 358 ada 1 parsel, Kars İli Merkez İlçesi Külveren Köyü 174, 334, 343, 635 parsel sayılı taşınmazlarda ortaklığının giderilmesi için dava açmış olup davanın duruşması 28/09/2023 günü saat 11:00'e bırakılmış, davakonusutaşınmazların hissedarı Süleyman ve Arzu Hatice'den olma, 23/05/1979 doğumlu KUZEY ENGİN KARADAĞ' yapılan araştırmada aktif bir adresinin belirlenemediği anlaşıldığından davalıya '' ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermesi, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarını sunması, cevap vermesi çok zor yahut imkansız olduğu taktirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurması halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayıgeçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediği taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı '' hususu 7201 sayılı TK 28. ve devamı uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01873332

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