T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALEYE ÇIKARILACAK İŞYERLERİ S.

N. Cinsi

Mahalle Ada

Parsel Blok Kat Bağ. Böl. Brüt Yaklaşık m² KDV Muhammen Bedel

KDV Hariç

(TL) Geçici Teminat

(TL) İhale Saati 1 İşyeri Bosna-i Cedit 4350/1 - Zemin 7 258,95 Var 3.870.000,00 116.100,00 14.10 2 İşyeri Y. Beyazıt 2583/12 - Zemin + Asma Kat 122 190,16 Var 3.800.000,00 114.000,00 14.12 3 İşyeri Y. Beyazıt 2583/12 - Zemin + Asma Kat 121 152,73 Var 3.040.000,00 91.200,00 14.14

İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.

Konusu: Satış İhalesi1.Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.2.İhale Tarihi / Günü / Saati: 17 Ağustos 2023 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde3.İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:24.Pazarlık Süreci:4.1.İhale günü satılmayan taşınmazlar; Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15'inci maddesinin "d" bendi gereğince aksi bir karar alınmadıkça 31 Aralık 2023 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün/saatlerde aynı bedel ve şartlarla (muhammen bedelin altına düşmemek kaydıyla) satış ihalesine devam edilecektir.5.ÖDEME ŞEKLİ:5.1.Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.5.2.Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50'si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri Belediye adına 1'inci derece 1'inci sıra ipotek yapılarak yıllık %9 yasal vade farkı (gün bazında) kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim uygulanmaz.)6.VERGİ, HARÇ VS. HK.:6.1.Muhammen bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir.7.İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):7.1.Gerçek kişiler için:7.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,7.1.2.Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,7.1.3.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,7.1.4.İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,7.1.5.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,7.1.6.Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri,7.2.Tüzel kişiler için:7.2.1.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi7.2.2.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı,7.2.3.İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,7.2.4.Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,7.2.5.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,7.2.6.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,7.2.7.İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,7.2.8.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Basın No: ILN01868671

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