T.C. MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2021/127 Esas

Davacı NECBİYE NELİK tarafından davalılar Maliye Hazinesi, Milas Belediye Başkanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı açılan davada Muğla ili, Milas ilçesi, Burgaz Mah. 79 ada 296,69 ve 201 parseller ile yol arasında kalan 1.364,92m2 alanlı taşınmazın davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmektedir. Vasıfları ve yeri bildirilen dava konusu işbu taşınmaz ile ilgili olarak herhangi bir hak iddia edenlerin işbu ilan tarihinden itibaren üç ay içinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına başvurarak itiraz edilebileceği ilan olunur.

Basın No: ILN01873515

#ilan.gov.tr