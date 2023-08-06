T.C. TAŞOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/334 Esas24/07/2023

Konu : GAİPLİK İLANI Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Amasya ili, Taşova ilçesi, Çaydibi mahallesi, 14 cilt, 26 hane ve 5 BSN'de nüfusa kayıtlı, Ahmet ve Nazile oğlu 01/07/1919 Erbaa doğumlu, 18826365470 T.C.kimlik numaralı Bahri TURAN'dan haber alınamadığı belirtilerek gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla;

Yukarıda kimliği yazılı ve gaip olduğu bildirilen Bahri TURAN'ın hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K. hükümleri gereğince iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren ALTI AY (6 ay) içinde mahkememizin 2023/334 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.24/07/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 18826365470

ADI SOYADI : BAHRİ TURAN

BABA ADI : AHMET

ANA ADI : NAZİLE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1919

DOĞUM YERİ : ERBAA

Basın No: ILN01872783

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