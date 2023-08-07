T.C AKSARAY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72741676-2020/75-Ceza Dava Dosyası 04.08.2023

Konu :İ L A N

DOSYA NO : 2020/75 KARAR NO : 2022/495

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 19/04/2022 tarih ve 2020/75 esas, 2022/495karar ilamı ile sanık CEMAL ÜLKÜ 'nün 5237 sayılı TCK.'nun 157/1 maddesigereğince 10 AY HAPİS, 80.TL. ADLİ PARA CEZASI,TCK.53/1 md.hak yoksunlukları ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 58/6,7. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, ayrıca cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir. Mahkememize ait gerekçeli karar SANIKCEMAL ÜLKÜ ( Kenan ve Emine oğlu,01/01/1987 d.lu.Niğde Ulukışla Güney mh.Nüf.kayıtlı TC: 19007631704) 'ye tüm aramalara rağmen TEBLİĞ SAĞLANAMAMIŞTIR.

1- 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğini takip eden yedi (7) günlük süre içerisinde doğrudan mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Asliye Ceza Mahkemesi vasıtasıyla İSTİNAF edebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01873503

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