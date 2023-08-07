T.C. ANAMUR İCRA DAİRESİ 2016/42 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 15:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Mersin İli Anamur İlçesi Güzelyurt Mah. Antalya Asfaltı Mevkii 558 Ada 2 Parsel. Taşınmaz tapu kaydında Akaryakıt Satış Binası ve Arsası vasfında olup, yüzölçümü 1.139,89 m² dir.Parsel sosyal tesislere, şehir merkezine, alışveriş bölgesine yakın konumdadır. Parsel Antalya -Mersin D400 karayoluna cephelidir. Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Akaryakıt Satış İstasyonu olarak tahsis edilen alan içerisinde yer almaktadır. Parsel Antalya D-400 karayoluna cephelidir. Parsel Anamur şehirlerarası otobüs terminalinin karşısında, Anamur ilçe merkezine oldukça yakın konumda yer almaktadır.Taşınmazla aynı yol üzerinde aynı sırada, yaklaşık 500 m uzaklıkta Aytemiz Akarykatı istasyonu, 1250 metre uzaklıkta BP akaryakıt istasyonu bulunmaktadır. Parsel üzerinde bir adet akaryakıt istasyonu bulunmaktadır. Akaryakıt istasyonunda 320 m2 yüzölçümünde ve H:5m yüksekliğinde kanopi olup, kanopi altında 3 adet akaryakıt pompa adası bulunmaktadır.Akaryakıt adalarında 5 er tabanca olmak üzere 15 adet motorin ve benzin tabancası bulunmaktadır. Akaryakıt istasyonunun zemini saha betonu ile kaplıdır. Parselin güney kısmında yerin altında akaryakıt tankları bulunmaktadır. Anamur Belediyesinde taşınmaza ait yapı ruhsatına, mimari ve mekanik projelerine ulaşılamadığından bu hususlar ile ilgili bir değerlendirme yapılamamıştır. Parsel imar planı dahilinde olup, ilçe merkezine, şehirler arası otobüs terminaline, sosyal tesislere, okullara belediye binasına ve alışveriş merkezlerine yakındır. Parsel Antalya - Mersin D400 karayoluna cephelidir. Parselin konumu, kullanım durumu vs. diğer tüm faktörler göz önüne alındığında akaryakıt istasyonunun arsası ile birlikte toplam değeri 10.000.000,00 TL takdir edilmiştir.(Akaryakıt istasyonunda idari bina olarak kullanılan taşınmaz 558 Ada 3 Parsel A blok Zemin Kat. 13 Bağımsız Bölüm Depolu dükkan olup, ipotekli olmadığından satışa dahil değildir. Satış idari bina (büro) hariç olarak gerçekleşecektir.)Adresi : Mersin İli Anamur İlçesi Güzelyurt Mah. Antalya Asaltı ÜzeriYüzölçümü : 1.139,89 m2İmar Durumu : DosyasındaKıymeti : 10.000.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: F ipoteğin serbest dereceden istifade etme hakkı vardır.

03/08/2023

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01873098

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