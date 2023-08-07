T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Dinar-Dazkırı 2.Bölge Hududu Devlet Yolu projesi kapsamında yol inşaat ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla güzergahına rastlayan ada, parsel nosu malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgiler aşağıda belirtilen taşınmazların KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açmıştır.

Tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin ANKARA KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE yöneltmesi, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi mülkiyet hakkı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara lehine tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza ; T.C. Ziraat Bankası Dinar Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgilerine 4650 kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi Gereğince ilan olunur.

SIRA İL İLÇE MAH/KÖY ADA PARSEL ESAS NO MALİK Alan m² 1 Afyon Dinar Çobansaray 234 2023/107 Hilmi oğlu,Abdullah Yıldız 7.000,00 m2 " " " " " Hilmi kızı,Aziyme Gökçe " " " " " " Heves kızı,Begüm Çimen " " " " " " Nihat oğlu,Cihat Çimen " " " " " " Mehmet kızı,Döndü Gülbeyaz " " " " " " Bahri kızı,Döndü Kılıç " " " " " " Nihat oğlu,Ender Çimen " " " " " " Hilmi oğlu,Erdoğan Yıldız " " " " " " Hilmi oğlu,Erol Yıldız " " " " " " Cafer kızı,Fatma Çimen " " " " " " Hilmi oğlu,Galip Yıldız " " " " " Kanber kızı,Gamze Öztürk " " " " " " Osman kızı,Gülcan Çimen " " " " " " Kemal kızı,Güler Çimen " " " " " " Mehmet kızı,Gülname Pıryandı " " " " " " Mehmet kızı,Günnas Mercan " " " " " " Cihat oğlu,Hacı Mehmet Çimen " " " " " " Erdoğan kızı,Hariye Çetin " " " " " " Erdoğan kızı,Hatice Koçaslan " " " " " " Bahri kızı,Havva Çimen " " " " " " Mehmet kızı,Havva Mercan " " " " " " Mehmet kızı,Hayriye Eryavuz " " " " " " Şükrü oğlu,Kanber Başoğlu " " " " " " Kazım oğlu,Mehmet Selim " " " " " " Cihat oğlu,Memiş Çimen " " " " " " Kanber oğlu,Muhammet Enes Başoğlu " " " " " " Kazım oğlu,Muhit Çimen " " " " " " Heves oğlu,Mustafa Cihat Çimen " " " " " " Eyüp kızı,MüşerrefÇimen " " " " " " Mehmet oğlu,Ramazan Çimen " " " " " " Cihat oğlu,Sait Çimen " " " " " " Mehmet kızı,Seher Düztepe " " " " " " Nihat oğlu,Selçuk Çimen " " " " " " Erdoğan oğlu,Serkan Yıldız " " " " " " Erdoğan kızı,Seval Yıldırım " " " " " " Cihat kızı,Sevgi Sarıışık " " " " " " Erdoğan kızı,Sevtap Yeşilçimen " " " " " " Kazım kızı,Sibel Kaya " " " " " " Nihat kızı,Şadiye Mercan " " " " " " Kanber oğlu,Şükrü Başoğlu " " " " " " Bahri oğlu, Taner Çimen " " " " " " Bahri oğlu,Tarık Çimen " " " " " " Ramazan kızı,Türkan Çimen " " " " " " Kazım oğlu,Ümit Çimen " " " " " " Cihat oğlu,Yaşar Savaş Çimen " " " " " " Mehmet kızı,Yaşariye Başoğlu " " " " " " Mehmet kızı,Zeynep Çimen "

Basın No: ILN01873082

#ilan.gov.tr