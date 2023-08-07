T.C. YERKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/798 Esas

DAVALI :- MEHMET TURAN - Hasan ve Solmaz'dan olma, 16/10/1988 doğumlu. Yozgat İli Yerköy İlçesi Kahya Mah/köy nüfusunda kayıtlı.

Davacı Mustafa Çelik tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olan 29/11/2023 günü saat 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı H.M.K.'nın 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27/07/2023

Basın No: ILN01873082

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