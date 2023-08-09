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DERİNKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT BİR ADET SANAYİ ARSASI SATILIKTIR

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Baş Mahallesi 650 ada, 1 parsel ( 52.416,90 m2 )'lik arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif usulüyle artırım usulü ile ihale edilerek şartlı satılacaktır.
  2. İhale 21.08.2023 tarihinde 09:30'da Belediye Encümeni (İhale Komisyonu ) tarafından Belediye Hizmet Binasında yapılacaktır.
  3. İhaleye katılacaklar belirtilen geçici teminatı ihale saatinden önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır. İhaleyi alanlar, İhale Onayının ardından aynı gün % 6 kati teminat yatıracaktır. Kati teminatın yatırılmaması geçici teminatın irat kaydedilme sebebidir.
  4. Taşınmazın bedelinin tamamını ihale onayının ardından 7(yedi) gün içerisinde Belediye'ye yatıracaktır. Taşınmaz bedelinin zamanında yatırılmaması durumunda İdarenin istemi halinde kesin teminat irat kaydedilecek ve ihale iptal edilebilecektir.
  5. İhaleye girenler ikametgahlarını belgelendirmek zorundadır. İhaleye tüzel kişilik adına girenler, bunlara ait ticaret odası kayıt belgesi, ticaret sicil tasdiknamesi, imza sirküleri ve yetki belgesi (vekaletname) ibraz etmeleri şarttır.
  6. Arsa yalnızca dondurulmuş patates ve diğer tarım ürünleri işleme tesisi kurmak ve işletmek amaçlı kullanılacaktır.
  7. İhaleye ait KDV, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya aittir.
  8. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta, gerekçesini belirtmek suretiyle ertelemekte serbesttir.
  9. Artırma sonucu yapılacak artırımların yeterli olmamasının tespitinde karar mercii ihale komisyonudur.
  10. Satışa ilişkin şartname ve ekleri, mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

11-Satılacak Taşınmaz özellikleri ve ihale gün ve saatleri;

TARİH SAAT ADA PARSEL M2 Muhammen Bedeli Geçici Teminat
21/08/2023 09:30 650 1 (52.416,90) 4.586.478,75TL 137.595,00TL

Basın No: ILN01874185

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DERİNKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT BİR ADET SANAYİ ARSASI SATILIKTIR
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