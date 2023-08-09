DERİNKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT BİR ADET SANAYİ ARSASI SATILIKTIR

- Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Baş Mahallesi 650 ada, 1 parsel ( 52.416,90 m2 )'lik arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif usulüyle artırım usulü ile ihale edilerek şartlı satılacaktır.
- İhale 21.08.2023 tarihinde 09:30'da Belediye Encümeni (İhale Komisyonu ) tarafından Belediye Hizmet Binasında yapılacaktır.
- İhaleye katılacaklar belirtilen geçici teminatı ihale saatinden önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır. İhaleyi alanlar, İhale Onayının ardından aynı gün % 6 kati teminat yatıracaktır. Kati teminatın yatırılmaması geçici teminatın irat kaydedilme sebebidir.
- Taşınmazın bedelinin tamamını ihale onayının ardından 7(yedi) gün içerisinde Belediye'ye yatıracaktır. Taşınmaz bedelinin zamanında yatırılmaması durumunda İdarenin istemi halinde kesin teminat irat kaydedilecek ve ihale iptal edilebilecektir.
- İhaleye girenler ikametgahlarını belgelendirmek zorundadır. İhaleye tüzel kişilik adına girenler, bunlara ait ticaret odası kayıt belgesi, ticaret sicil tasdiknamesi, imza sirküleri ve yetki belgesi (vekaletname) ibraz etmeleri şarttır.
- Arsa yalnızca dondurulmuş patates ve diğer tarım ürünleri işleme tesisi kurmak ve işletmek amaçlı kullanılacaktır.
- İhaleye ait KDV, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya aittir.
- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta, gerekçesini belirtmek suretiyle ertelemekte serbesttir.
- Artırma sonucu yapılacak artırımların yeterli olmamasının tespitinde karar mercii ihale komisyonudur.
- Satışa ilişkin şartname ve ekleri, mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
11-Satılacak Taşınmaz özellikleri ve ihale gün ve saatleri;
TARİH SAAT ADA PARSEL M2 Muhammen Bedeli Geçici Teminat
21/08/2023 09:30 650 1 (52.416,90) 4.586.478,75TL 137.595,00TL
Basın No: ILN01874185
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