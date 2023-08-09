KANGAL ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2021/268

KARAR NO : 2022/236

Mahkememizin 26/04/2022 tarih 2021/268 Esas-2022/236 Karar sayılı ilamıyla; Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle hırsızlık suçundan eylemine uyan TCK'nın 142/2-e, 62/1,Maddeleri gereğince neticeten 5 Yıl Hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 53/1 maddesinde yazılıhaklardan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun tutulmasına, aynıyasanın 53/1-c maddesinde sayılı haklardan koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun tutulmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık Hakan Zafer'e kararın tebliğ edilemediği, ilgilinin tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla,

7201 sayılı yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize veya bulundukları yer NöbetçiAsliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunarak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile tüm hükümler yönünden Kayseri Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere, yasal süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşerek infaza verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 01/08/2023

Basın No: ILN01874110

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