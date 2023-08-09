T.C. GÜMÜŞHANE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/541 Esas12/01/2023 Konu : Remzi TaşMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Dava dilekçesine göre; 1980 Suudi Arabistan ülkesine giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan İlyas ve Elif oğlu, 13/02/1942 doğumlu, Gümüşhane ili, Merkez ilçesi, Kızılcaköy köyünüfusuna kayıtlı 18899052710 TC Kimlik numaralı REMZİ TAŞ'ın sağ olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olanların, Türk Medeni Kanununun 32. ve devamı maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurarak mahkememizin 2022/541 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyrulur.

Basın No: ILN01874460

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