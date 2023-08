T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/68 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 4692 parsel sayılı taşınmaz.

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET AKKUŞ, HASAN AKKUŞ ,HATİCE İNAN, HÜSEYİN AKKUŞ,NURDAN TAK, RECEP AKKUŞ, SEBAHATTİN AKKUŞ, SERVET EROL, VİLDAN ATALAY

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ESAS NO : 2023/69 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 125 parsel sayılı taşınmaz.

MALİKİN ADI VE SOYADI : ÖMER EREN, RECAİ EREN, RECEP EREN, YAKUP EREN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ESAS NO : 2023/70 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 5807 parsel sayılı taşınmaz.

MALİKİN ADI VE SOYADI :

DAVALILAR : Kazım SUNAR, Firdes ERDAL,Saniye ERDAL, Nermin SUNAR, Hakkı AKSU,Hatice HİRA,.Fadime SARIKAN, Hava DURGUN, Nurten GÜLÜÇ, Murat SUNAR, .Zübeyde DEMİREL, Asuman SUNAR, Emine SUNAR, Meryem SUNAR, Rüveyda DURMAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ESAS NO : 2023/71 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 6959 parsel sayılı taşınmaz.

MALİKİN ADI VE SOYADI :

DAVALILAR : Emine BİLGİN, İmran UZUNOK, Meryem KARAHAN, Saadettin BİLGİN, Mesut BİLGİN, Hatice BİLGİN,Osman BİLGİN,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/68 Esas, 2023/69 Esas, 2023/70 Esas ve 2023/71 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/07/2023

Basın No: ILN01874554

#ilan.gov.tr