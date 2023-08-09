T.C. YUNAK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, BAHÇELİEVLER Mahalle/Köy, 216 Ada, 35 Parsel,

Yüzölçümü : 25.815,35 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 774.460,50 TL

KDV Oranı : %10

Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 10:59

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, BAHÇELİEVLER Mahalle/Köy, 197 Ada, 1 Parsel,

Yüzölçümü : 24.099,84 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.024.960,00 TL

KDV Oranı : %10

Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 11:09

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mahalle/Köy, 107 Ada, 21 Parsel,

Yüzölçümü : 15.641,45 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 547.450,75 TL

KDV Oranı : %10

Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 11:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 11:19

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mahalle/Köy, 257 Ada, 6 Parsel,

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.116.130,40 TL

KDV Oranı : %10

Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 11:29

Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 11:29

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 11:29

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01874211

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