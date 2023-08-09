T.C. YUNAK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/24 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, BAHÇELİEVLER Mahalle/Köy, 216 Ada, 35 Parsel,
Yüzölçümü : 25.815,35 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 774.460,50 TL
KDV Oranı : %10
Tapu Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 10:59
Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 10:59
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 10:59
Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 10:59
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, BAHÇELİEVLER Mahalle/Köy, 197 Ada, 1 Parsel,
Yüzölçümü : 24.099,84 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.024.960,00 TL
KDV Oranı : %10
Tapu Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 11:09
Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 11:09
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 11:09
Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 11:09
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mahalle/Köy, 107 Ada, 21 Parsel,
Yüzölçümü : 15.641,45 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 547.450,75 TL
KDV Oranı : %10
Tapu Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 11:19
Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 11:19
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 11:19
Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 11:19
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mahalle/Köy, 257 Ada, 6 Parsel,
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.116.130,40 TL
KDV Oranı : %10
Tapu Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 11:29
Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 11:29
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 11:29
Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 11:29
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01874211
#ilan.gov.tr