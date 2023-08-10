T.C. BURSA 7. İCRA CEZA MAHKEMESİ

2022/27 Esas

İlan metni

Bursa 7. İcra Ceza Mahkemesinin 2022/27 esas 2023/113 karar ve 11/05/2023 tarihli dosyasında sanık İsa Türkdal hakkında mahkumiyet hükmü tesis edilmiş olup; 1-Sanık İSA TÜRKDAL'ın atılı kanuni ibraz süresi içinde ibrazında ,Akbank Mtk Çarşısı /İzmir şubesine ait 22/01/2022 keşide tarihli 182.437,92 TL bedelli 1033904 seri nolu çekle ilgili olarak ''karşılıksızdır'' işlemine yapılmasına sebebiyet verdiği sabit olduğu anlaşılmakla , suçu işleyiş biçimine suç kastının yoğunluğuna , suç konusu çekin miktarına eylemine uyan 5941 sayının kanunun 5/1 maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılarak 1500 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,2- Hükmedilen Adli Para Cezasının TCK. 52/2 maddesi uyarınca sanığın daha lehine uygulama olması göz önüne alınarak 1 gün karşılığı takdiren 100,00 TL den 150.000,00 TL OLARAK BELİRLENMESİNE (sanığın 150.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına , ancak 5941 sayılı Kanunun 5/1 maddesi gereği hükmolunan adli para cezasının miktarı , çekin karşılıksız kalan miktarından az olmayacağından , muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutarda gözetilerek sanığın neticeten çekin karşılıksız kalan miktarı olan 179.767,92 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına )

Hususu tarafınıza ihtar ve ilalen tebliğ olunur. İş bu ilanın bir sureti mahkememiz divan hanesine de asılmıştır.

Basın No: ILN01875202

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