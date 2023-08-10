T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/165 Esas

Davacı Milli Savunma Bakanlığı vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmazların malikleri/davalıları aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescilidavasında verilen tensip kararı gereğince; aşağıda dökümü yapılan taşınmazın pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Mahkememize dava açıldığı, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 güniçinde kamulaştırma işlemine karşı Milli Savunma Bakanlığı aleyhine idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, davalıların/maliklerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde Mahkememizebildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılantaşınmazın bedelinin 4650 sayılı yasa ile değişik. 2942 sayılı kanun gereğince saptanmasına müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenenHalk Bankası Kars Şubesineyatırılmasınave bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idareadına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun10. maddesi hükmü gereğince ilan ve tebliğ olunur.

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARE :

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Kars ili Merkez Cumhuriyet Köyü 114 ada 390 parsel sayılı taşınmaz , Malik/Malikler:Gülsüm Saltan, Alay Saltan, Ziya Saltan, Senem Sadi, Gülsenem Saltan, Pakizer Sadi, Hacer Saltan, Kemal Saltan, Şamama Saltan, Himmet Saltan, Abdullah Saltan, Yadigar Saltan, Seyfullah Saltan, Nazhanım, Yakup Salamci, Saniye Altınak, İsminaz Yadigar, İrfan Salamci, İlhan Salamci, Gülser Salamci, Aynur Salamci, Cayit Salamci, Oruç Öztürk, Volkan Öztürk, Canan Öztürk, Nuray Cengiz

DURUŞMA GÜNÜ: 09/11/2023

Basın No: ILN01873873

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