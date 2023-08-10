T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip
MEVKİİ : Bağlıca Mah.
ADA NO : 148
PARSEL NO : 79 ve 80
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.945,76 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : BİLAL HABEŞ ALPASLAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'nün 24/09/2018 tarihli ve 2018/424 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/671 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.20/06/2023
Basın No: ILN01873605
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