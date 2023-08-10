T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/671 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip

MEVKİİ : Bağlıca Mah.

ADA NO : 148

PARSEL NO : 79 ve 80

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.945,76 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : BİLAL HABEŞ ALPASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'nün 24/09/2018 tarihli ve 2018/424 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/671 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.20/06/2023

Basın No: ILN01873605

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