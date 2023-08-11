BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

- Bursa İli Osmangazi İlçesi Veyselkarani Mahallesinde Bulunan 11583 Ada 10 Parselin Satışı
Tahmin Edilen Bedel : 213.618.510,00-TL
Geçici Teminat %3 : 6.408.555,30-TL
- Bursa İli Osmangazi İlçesi Veyselkarani Mahallesinde Bulunan 11583 Ada 11 Parselin Satışı"
Tahmin Edilen Bedel : 90.837.180,00-TL
Geçici Teminat %3 : 2.725.115,40-TL
İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre Belediyemiz Encümenince 23/08/2023 Çarşamba günü saat 11:30'da Belediyemizin Encümen Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır.
Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İhale Şube Müdürlüğü'nde görülebileceği gibi 3.000,00-TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.
İstenen belgelerin 22/08/2023 16:00'a kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İhale Şube Müdürlüğü'ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.
|İSTENEN EVRAKLAR
|ŞİRKETLER
|ŞAHISLAR
|1
|İmza Sirküleri
|1
|İmza Beyannamesi
|2
|Vekil İse Vekaletname
|2
|Vekil İse Vekaletname
|3
|Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
|3
|Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
|4
|Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
|4
|Nüfus Cüzdan Sureti (T.C. Kimlik Numaralı)
|5
|Ticaret Sicili Gazetesi
|5
|İkametgah Senedi
|6
|Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
|6
|Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
|7
|Şartname Alındığına Dair Makbuz
|7
|Şartname Alındığına Dair Makbuz
|8
|Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi
|8
|Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi
Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.
www.bursa.bel.tr
Basın No: ILN01875199
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