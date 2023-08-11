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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Bursa İli Osmangazi İlçesi Veyselkarani Mahallesinde Bulunan 11583 Ada 10 Parselin Satışı
Tahmin Edilen Bedel : 213.618.510,00-TL
Geçici Teminat %3 : 6.408.555,30-TL
  1. Bursa İli Osmangazi İlçesi Veyselkarani Mahallesinde Bulunan 11583 Ada 11 Parselin Satışı"
Tahmin Edilen Bedel : 90.837.180,00-TL
Geçici Teminat %3 : 2.725.115,40-TL
İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre Belediyemiz Encümenince 23/08/2023 Çarşamba günü saat 11:30'da Belediyemizin Encümen Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır.
Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İhale Şube Müdürlüğü'nde görülebileceği gibi 3.000,00-TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.
İstenen belgelerin 22/08/2023 16:00'a kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İhale Şube Müdürlüğü'ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.
İSTENEN EVRAKLAR
ŞİRKETLER ŞAHISLAR
1 İmza Sirküleri 1 İmza Beyannamesi
2 Vekil İse Vekaletname 2 Vekil İse Vekaletname
3 Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri 3 Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 4 Nüfus Cüzdan Sureti (T.C. Kimlik Numaralı)
5 Ticaret Sicili Gazetesi 5 İkametgah Senedi
6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 7 Şartname Alındığına Dair Makbuz
8 Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi 8 Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.
www.bursa.bel.tr

Basın No: ILN01875199

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