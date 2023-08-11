BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Bursa İli Osmangazi İlçesi Veyselkarani Mahallesinde Bulunan 11583 Ada 10 Parselin Satışı

Bursa İli Osmangazi İlçesi Veyselkarani Mahallesinde Bulunan 11583 Ada 11 Parselin Satışı"

İSTENEN EVRAKLAR ŞİRKETLER ŞAHISLAR 1 İmza Sirküleri 1 İmza Beyannamesi 2 Vekil İse Vekaletname 2 Vekil İse Vekaletname 3 Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri 3 Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi 4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 4 Nüfus Cüzdan Sureti (T.C. Kimlik Numaralı) 5 Ticaret Sicili Gazetesi 5 İkametgah Senedi 6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 8 Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi 8 Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

Tahmin Edilen Bedel : 213.618.510,00-TLGeçici Teminat %3 : 6.408.555,30-TLTahmin Edilen Bedel : 90.837.180,00-TLGeçici Teminat %3 : 2.725.115,40-TLİhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre Belediyemiz Encümenince 23/08/2023 Çarşamba günü saat 11:30'da Belediyemizin Encümen Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır.Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İhale Şube Müdürlüğü'nde görülebileceği gibi 3.000,00-TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.İstenen belgelerin 22/08/2023 16:00'a kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İhale Şube Müdürlüğü'ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

www.bursa.bel.tr

Basın No: ILN01875199

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