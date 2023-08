İHALE İLANI

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra Mahalle Ada/Parsel

Alan

(m²)

Muhammen Bedel

(₺) İhale Tarihi İhale Saati 1 Yenihisar 1021/10 840,00 1.034.109,72₺ 28.08.2023 10:00 2 Yenihisar 1021/11 765,00 941.778,50₺ 28.08.2023 10:10 3 Yenihisar 1021/12 968,00 1.191.688,34₺ 28.08.2023 10:20 4 Yenihisar 1021/13 1.120,00 1.378.812,96₺ 28.08.2023 10:30 5 Yenihisar 1022/1 18.115,00 20.177.157,26₺ 28.08.2023 10:40 6 Yenihisar 1350/3 602,00 705.820,92₺ 28.08.2023 11:10 7 Yenihisar 1350/4 600,00 703.476,00₺ 28.08.2023 11:20 8 Yenihisar 1350/15 629,00 737.477,34₺ 28.08.2023 11:30 9 Yenihisar 1350/16 600,00 703.476,00₺ 28.08.2023 11:40 10 Yenihisar 1350/17 600,00 703.476,00₺ 28.08.2023 11:50 11 Yenihisar 1350/18 600,00 703.476,00₺ 28.08.2023 13:30 12 Yenihisar 1350/19 600,00 703.476,00₺ 28.08.2023 13:40 13 Yenihisar 1350/20 678,00 794.927,88₺ 28.08.2023 13:50 14 Yenihisar 1350/21 600,00 703.476,00₺ 28.08.2023 14:00 15 Yenihisar 1350/22 601,00 704.648,46₺ 28.08.2023 14:10 16 Yenihisar 1350/23 601,00 704.648,46₺ 28.08.2023 14:20 17 Yenihisar 1343/1 683,00 1.361.343,31₺ 28.08.2023 14:30 18 Yenihisar 1343/2 600,00 1.090.387,80₺ 28.08.2023 14:40 19 Yenihisar 1343/3 600,00 1.090.387,80₺ 28.08.2023 14:50 20 Yenihisar 1343/4 600,00 1.055.214,00₺ 28.08.2023 15:00 21 Yenihisar 1343/5 600,00 1.055.214,00₺ 28.08.2023 15:10 22 Yenihisar 1343/6 600,00 1.090.387,80₺ 28.08.2023 15:20 23 Yenihisar 1343/7 679,00 1.393.175,60₺ 28.08.2023 15:30 24 Yenihisar 1343/8 892,00 1.830.210,06₺ 28.08.2023 15:40 25 Yenihisar 1343/9 600,00 1.055.214,00₺ 28.08.2023 15:50 26 Yenihisar 1343/10 600,00 1.055.214,00₺ 28.08.2023 16:00 27 Yenihisar 1343/11 600,00 1.090.387,80₺ 28.08.2023 16:10 28 Yenihisar 1343/12 600,00 1.090.387,80₺ 28.08.2023 16:20 29 Yenihisar 1343/13 600,00 1.090.387,80₺ 28.08.2023 16:30 30 Yenihisar 1343/14 684,00 1.363.336,49₺ 28.08.2023 16:40 31 Yenihisar 1345/1 602,00 1.199.895,56₺ 28.08.2023 16:50 32 Yenihisar 1345/2 613,00 1.221.820,57₺ 29.08.2023 10:00 33 Yenihisar 1345/3 600,00 1.090.387,80₺ 29.08.2023 10:10 34 Yenihisar 1345/4 600,00 1.090.387,80₺ 29.08.2023 10:20 35 Yenihisar 1345/5 600,00 1.090.387,80₺ 29.08.2023 10:30 36 Yenihisar 1345/6 612,00 1.112.195,56₺ 29.08.2023 10:40 37 Yenihisar 1345/7 865,00 1.571.975,75₺ 29.08.2023 10:50 38 Yenihisar 1345/8 708,00 1.286.657,60₺ 29.08.2023 11:00 39 Yenihisar 1345/9 599,00 1.229.031,20₺ 29.08.2023 11:10 40 Yenihisar 1345/13 617,00 1.121.282,12₺ 29.08.2023 11:20 41 Yenihisar 1345/14 600,00 1.090.387,80₺ 29.08.2023 11:30 42 Yenihisar 1345/15 612,00 1.112.195,56₺ 29.08.2023 11:40 43 Yenihisar 1345/16 600,00 1.090.387,80₺ 29.08.2023 11:50 44 Yenihisar 1345/17 600,00 1.090.387,80₺ 29.08.2023 13:30 45 Yenihisar 1345/18 600,00 1.090.387,80₺ 29.08.2023 13:40 46 Yenihisar 1345/19 600,00 1.090.387,80₺ 29.08.2023 13:50 47 Yenihisar 1345/21 607,00 1.103.108,99₺ 29.08.2023 14:00 48 Yenihisar 1345/22 604,00 1.062.248,76₺ 29.08.2023 14:10 49 Yenihisar 1345/23 635,00 1.265.670,57₺ 29.08.2023 14:20 50 Yenihisar 1346/1 602,00 1.129.313,47₺ 29.08.2023 14:30 51 Yenihisar 1346/2 602,00 1.199.895,56₺ 29.08.2023 14:40 52 Yenihisar 1346/3 600,00 1.090.387,80₺ 29.08.2023 14:50 53 Yenihisar 1346/4 603,00 1.095.839,74₺ 29.08.2023 15:00 54 Yenihisar 1346/7 601,00 1.092.205,11₺ 29.08.2023 15:10 55 Yenihisar 1346/8 601,00 1.056.972,69₺ 29.08.2023 15:20 56 Yenihisar 1346/9 619,00 1.270.067,30₺ 29.08.2023 15:30 57 Yenihisar 1346/10 706,00 1.407.186,49₺ 29.08.2023 15:40 58 Yenihisar 1346/11 601,00 1.092.205,11₺ 29.08.2023 15:50 59 Yenihisar 1346/12 601,00 1.092.205,11₺ 29.08.2023 16:00 60 Yenihisar 1346/13 659,00 1.197.609,27₺ 29.08.2023 16:10 61 Yenihisar 1346/14 678,00 1.232.138,21₺ 29.08.2023 16:20 62 Yenihisar 1346/15 758,00 1.377.523,25₺ 29.08.2023 16:30 63 Yenihisar 1346/16 600,00 1.090.387,80₺ 29.08.2023 16:40 64 Yenihisar 1346/17 600,00 1.090.387,80₺ 29.08.2023 16:50 65 Yenihisar 1346/19 605,00 1.099.474,37₺ 31.08.2023 10:00 66 Yenihisar 1346/20 607,00 1.103.108,99₺ 31.08.2023 10:10 67 Yenihisar 1347/1 713,00 1.421.138,77₺ 31.08.2023 10:20 68 Yenihisar 1347/2 697,00 1.389.247,85₺ 31.08.2023 10:30 69 Yenihisar 1347/3 600,00 1.090.387,80₺ 31.08.2023 10:40 70 Yenihisar 1347/4 600,00 1.090.387,80₺ 31.08.2023 10:50 71 Yenihisar 1348/9 600,00 1.231.083,00₺ 31.08.2023 11:00 72 Yenihisar 1348/10 701,00 1.397.220,58₺ 31.08.2023 11:10 73 Yenihisar 1348/11 600,00 1.090.387,80₺ 31.08.2023 11:20 74 Yenihisar 1348/12 600,00 1.090.387,80₺ 31.08.2023 11:30 75 Yenihisar 1348/13 600,00 1.090.387,80₺ 31.08.2023 11:40 76 Yenihisar 1348/17 600,00 1.125.561,60₺ 31.08.2023 11:50 77 Yenihisar 1348/18 655,00 1.228.738,08₺ 31.08.2023 13:30 78 Yenihisar 1348/19 600,00 1.090.387,80₺ 31.08.2023 13:40 79 Yenihisar 1348/20 600,00 1.195.909,20₺ 31.08.2023 13:50 80 Yenihisar 1348/21 612,00 1.148.072,83₺ 31.08.2023 14:00 81 Yenihisar 1348/22 600,00 1.125.561,60₺ 31.08.2023 14:10 82 Yenihisar 1348/23 600,00 1.125.561,60₺ 31.08.2023 14:20 83 Yenihisar 1348/24 600,00 1.125.561,60₺ 31.08.2023 14:30 84 Yenihisar 1349/1 606,00 1.243.393,83₺ 31.08.2023 14:40 85 Yenihisar 1349/2 600,00 1.195.909,20₺ 31.08.2023 14:50 86 Yenihisar 1349/3 601,00 1.092.205,11₺ 31.08.2023 15:00 87 Yenihisar 1349/4 600,00 1.090.387,80₺ 31.08.2023 15:10 88 Yenihisar 1349/5 611,00 1.110.378,24₺ 31.08.2023 15:20 89 Yenihisar 1349/6 717,00 1.303.013,42₺ 31.08.2023 15:30 90 Yenihisar 1349/7 851,00 1.546.533,36₺ 31.08.2023 15:40 91 Yenihisar 1349/8 627,00 1.139.455,25₺ 31.08.2023 15:50 92 Yenihisar 1349/9 610,00 1.108.560,93₺ 31.08.2023 16:00 93 Yenihisar 1349/10 601,00 1.092.205,11₺ 31.08.2023 16:10 94 Yenihisar 1349/11 600,00 1.090.387,80₺ 31.08.2023 16:20 95 Yenihisar 1349/12 600,00 1.090.387,80₺ 31.08.2023 16:30 96 Yenihisar 1349/13 600,00 1.195.909,20₺ 31.08.2023 16:40 97 Yenihisar 1349/14 709,00 1.413.166,04₺ 31.08.2023 16:50 98 Yenihisar 1349/15 600,00 1.125.561,60₺ 1.09.2023 10:00 99 Yenihisar 1349/16 600,00 1.125.561,60₺ 1.09.2023 10:10 100 Yenihisar 1349/17 600,00 1.125.561,60₺ 1.09.2023 10:20 101 Yenihisar 1349/18 600,00 1.125.561,60₺ 1.09.2023 10:30 102 Yenihisar 1349/19 600,00 1.125.561,60₺ 1.09.2023 10:40 103 Yenihisar 1349/20 721,00 1.352.549,86₺ 1.09.2023 10:50 104 Yenihisar 1349/21 743,00 1.393.820,45₺ 1.09.2023 11:00 105 Yenihisar 1349/22 1.037,00 1.945.345,63₺ 1.09.2023 11:10 106 Yenihisar 1349/23 1.084,00 2.033.514,62₺ 1.09.2023 11:20 107 Yenihisar 1349/24 734,00 1.376.937,02₺ 1.09.2023 11:30 108 Yenihisar 1349/25 608,00 1.140.569,09₺ 1.09.2023 14:30 109 Yenihisar 102478/1 1.720,00 5.041.578,00₺ 1.09.2023 14:40 110 Yenihisar 102478/2 1.928,00 5.086.131,48₺ 1.09.2023 14:50 111 Yenihisar 102478/3 1.928,00 5.086.131,48₺ 1.09.2023 15:00 112 Yenihisar 102478/4 1.928,00 4.973.106,34₺ 1.09.2023 15:10 113 Yenihisar 102478/5 1.241,42 3.202.133,65₺ 1.09.2023 15:20 114 Yenihisar 102478/6 1.241,42 3.202.133,65₺ 1.09.2023 15:30

1. İdareye İlişkin Bilgiler:1.1. İdarenin:a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığıb) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankarac) Telefon ve faks numarası : 4444762/1406 - 3122711272d) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@sincan.bel.tre) İlgili personel : Emre FİDAN2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.2. İhalenin Konusu:2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Yenihisar Mahallesinde bulunan toplam 97.398,84 m2 yüzölçümüne sahip, 114 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 28.08.2023-01.09.2023 tarihlerinde Kapalı Teklif Usulü ile satılması.2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:Bu ihaleye ait taşınmazın evsafı, muhammen bedeli, ihale tarih ve saati aşağıda çıkartılmıştır.



İmarDurumu: Değerleme konusu taşınmazların; İmar durumu incelendiğinde taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre değerleme konusu taşınmazlardan 1021, 1022 ve 1350 adada yer alanlar E:0.40, 2 kat müsaadeli, konut alanı, diğer taşınmazlar E:1.00, 4 kat müsaadeli, konut alanı kullanım kararlı yapılaşma şartlarına haizdir.

3- İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 28.08.2023-01.09.2023 tarihlerinde (Her bir parsel için yukarıda belirtilen tarih ve saatte) yapılacaktır. Teklifler en geç 25.08.2023 tarihinde saat 17:00'ye kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3' dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )

f) İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile Ticaret Sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3' dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu

5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 2000,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

