Sincan Belediye Başkanlığı'ndan ihale ilanı

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN1. İdareye İlişkin Bilgiler:
|Sıra
|Mahalle
|Ada/Parsel
|
Alan
(m²)
|
Muhammen Bedel
(₺)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|Yenihisar
|1021/10
|840,00
|1.034.109,72₺
|28.08.2023
|10:00
|2
|Yenihisar
|1021/11
|765,00
|941.778,50₺
|28.08.2023
|10:10
|3
|Yenihisar
|1021/12
|968,00
|1.191.688,34₺
|28.08.2023
|10:20
|4
|Yenihisar
|1021/13
|1.120,00
|1.378.812,96₺
|28.08.2023
|10:30
|5
|Yenihisar
|1022/1
|18.115,00
|20.177.157,26₺
|28.08.2023
|10:40
|6
|Yenihisar
|1350/3
|602,00
|705.820,92₺
|28.08.2023
|11:10
|7
|Yenihisar
|1350/4
|600,00
|703.476,00₺
|28.08.2023
|11:20
|8
|Yenihisar
|1350/15
|629,00
|737.477,34₺
|28.08.2023
|11:30
|9
|Yenihisar
|1350/16
|600,00
|703.476,00₺
|28.08.2023
|11:40
|10
|Yenihisar
|1350/17
|600,00
|703.476,00₺
|28.08.2023
|11:50
|11
|Yenihisar
|1350/18
|600,00
|703.476,00₺
|28.08.2023
|13:30
|12
|Yenihisar
|1350/19
|600,00
|703.476,00₺
|28.08.2023
|13:40
|13
|Yenihisar
|1350/20
|678,00
|794.927,88₺
|28.08.2023
|13:50
|14
|Yenihisar
|1350/21
|600,00
|703.476,00₺
|28.08.2023
|14:00
|15
|Yenihisar
|1350/22
|601,00
|704.648,46₺
|28.08.2023
|14:10
|16
|Yenihisar
|1350/23
|601,00
|704.648,46₺
|28.08.2023
|14:20
|17
|Yenihisar
|1343/1
|683,00
|1.361.343,31₺
|28.08.2023
|14:30
|18
|Yenihisar
|1343/2
|600,00
|1.090.387,80₺
|28.08.2023
|14:40
|19
|Yenihisar
|1343/3
|600,00
|1.090.387,80₺
|28.08.2023
|14:50
|20
|Yenihisar
|1343/4
|600,00
|1.055.214,00₺
|28.08.2023
|15:00
|21
|Yenihisar
|1343/5
|600,00
|1.055.214,00₺
|28.08.2023
|15:10
|22
|Yenihisar
|1343/6
|600,00
|1.090.387,80₺
|28.08.2023
|15:20
|23
|Yenihisar
|1343/7
|679,00
|1.393.175,60₺
|28.08.2023
|15:30
|24
|Yenihisar
|1343/8
|892,00
|1.830.210,06₺
|28.08.2023
|15:40
|25
|Yenihisar
|1343/9
|600,00
|1.055.214,00₺
|28.08.2023
|15:50
|26
|Yenihisar
|1343/10
|600,00
|1.055.214,00₺
|28.08.2023
|16:00
|27
|Yenihisar
|1343/11
|600,00
|1.090.387,80₺
|28.08.2023
|16:10
|28
|Yenihisar
|1343/12
|600,00
|1.090.387,80₺
|28.08.2023
|16:20
|29
|Yenihisar
|1343/13
|600,00
|1.090.387,80₺
|28.08.2023
|16:30
|30
|Yenihisar
|1343/14
|684,00
|1.363.336,49₺
|28.08.2023
|16:40
|31
|Yenihisar
|1345/1
|602,00
|1.199.895,56₺
|28.08.2023
|16:50
|32
|Yenihisar
|1345/2
|613,00
|1.221.820,57₺
|29.08.2023
|10:00
|33
|Yenihisar
|1345/3
|600,00
|1.090.387,80₺
|29.08.2023
|10:10
|34
|Yenihisar
|1345/4
|600,00
|1.090.387,80₺
|29.08.2023
|10:20
|35
|Yenihisar
|1345/5
|600,00
|1.090.387,80₺
|29.08.2023
|10:30
|36
|Yenihisar
|1345/6
|612,00
|1.112.195,56₺
|29.08.2023
|10:40
|37
|Yenihisar
|1345/7
|865,00
|1.571.975,75₺
|29.08.2023
|10:50
|38
|Yenihisar
|1345/8
|708,00
|1.286.657,60₺
|29.08.2023
|11:00
|39
|Yenihisar
|1345/9
|599,00
|1.229.031,20₺
|29.08.2023
|11:10
|40
|Yenihisar
|1345/13
|617,00
|1.121.282,12₺
|29.08.2023
|11:20
|41
|Yenihisar
|1345/14
|600,00
|1.090.387,80₺
|29.08.2023
|11:30
|42
|Yenihisar
|1345/15
|612,00
|1.112.195,56₺
|29.08.2023
|11:40
|43
|Yenihisar
|1345/16
|600,00
|1.090.387,80₺
|29.08.2023
|11:50
|44
|Yenihisar
|1345/17
|600,00
|1.090.387,80₺
|29.08.2023
|13:30
|45
|Yenihisar
|1345/18
|600,00
|1.090.387,80₺
|29.08.2023
|13:40
|46
|Yenihisar
|1345/19
|600,00
|1.090.387,80₺
|29.08.2023
|13:50
|47
|Yenihisar
|1345/21
|607,00
|1.103.108,99₺
|29.08.2023
|14:00
|48
|Yenihisar
|1345/22
|604,00
|1.062.248,76₺
|29.08.2023
|14:10
|49
|Yenihisar
|1345/23
|635,00
|1.265.670,57₺
|29.08.2023
|14:20
|50
|Yenihisar
|1346/1
|602,00
|1.129.313,47₺
|29.08.2023
|14:30
|51
|Yenihisar
|1346/2
|602,00
|1.199.895,56₺
|29.08.2023
|14:40
|52
|Yenihisar
|1346/3
|600,00
|1.090.387,80₺
|29.08.2023
|14:50
|53
|Yenihisar
|1346/4
|603,00
|1.095.839,74₺
|29.08.2023
|15:00
|54
|Yenihisar
|1346/7
|601,00
|1.092.205,11₺
|29.08.2023
|15:10
|55
|Yenihisar
|1346/8
|601,00
|1.056.972,69₺
|29.08.2023
|15:20
|56
|Yenihisar
|1346/9
|619,00
|1.270.067,30₺
|29.08.2023
|15:30
|57
|Yenihisar
|1346/10
|706,00
|1.407.186,49₺
|29.08.2023
|15:40
|58
|Yenihisar
|1346/11
|601,00
|1.092.205,11₺
|29.08.2023
|15:50
|59
|Yenihisar
|1346/12
|601,00
|1.092.205,11₺
|29.08.2023
|16:00
|60
|Yenihisar
|1346/13
|659,00
|1.197.609,27₺
|29.08.2023
|16:10
|61
|Yenihisar
|1346/14
|678,00
|1.232.138,21₺
|29.08.2023
|16:20
|62
|Yenihisar
|1346/15
|758,00
|1.377.523,25₺
|29.08.2023
|16:30
|63
|Yenihisar
|1346/16
|600,00
|1.090.387,80₺
|29.08.2023
|16:40
|64
|Yenihisar
|1346/17
|600,00
|1.090.387,80₺
|29.08.2023
|16:50
|65
|Yenihisar
|1346/19
|605,00
|1.099.474,37₺
|31.08.2023
|10:00
|66
|Yenihisar
|1346/20
|607,00
|1.103.108,99₺
|31.08.2023
|10:10
|67
|Yenihisar
|1347/1
|713,00
|1.421.138,77₺
|31.08.2023
|10:20
|68
|Yenihisar
|1347/2
|697,00
|1.389.247,85₺
|31.08.2023
|10:30
|69
|Yenihisar
|1347/3
|600,00
|1.090.387,80₺
|31.08.2023
|10:40
|70
|Yenihisar
|1347/4
|600,00
|1.090.387,80₺
|31.08.2023
|10:50
|71
|Yenihisar
|1348/9
|600,00
|1.231.083,00₺
|31.08.2023
|11:00
|72
|Yenihisar
|1348/10
|701,00
|1.397.220,58₺
|31.08.2023
|11:10
|73
|Yenihisar
|1348/11
|600,00
|1.090.387,80₺
|31.08.2023
|11:20
|74
|Yenihisar
|1348/12
|600,00
|1.090.387,80₺
|31.08.2023
|11:30
|75
|Yenihisar
|1348/13
|600,00
|1.090.387,80₺
|31.08.2023
|11:40
|76
|Yenihisar
|1348/17
|600,00
|1.125.561,60₺
|31.08.2023
|11:50
|77
|Yenihisar
|1348/18
|655,00
|1.228.738,08₺
|31.08.2023
|13:30
|78
|Yenihisar
|1348/19
|600,00
|1.090.387,80₺
|31.08.2023
|13:40
|79
|Yenihisar
|1348/20
|600,00
|1.195.909,20₺
|31.08.2023
|13:50
|80
|Yenihisar
|1348/21
|612,00
|1.148.072,83₺
|31.08.2023
|14:00
|81
|Yenihisar
|1348/22
|600,00
|1.125.561,60₺
|31.08.2023
|14:10
|82
|Yenihisar
|1348/23
|600,00
|1.125.561,60₺
|31.08.2023
|14:20
|83
|Yenihisar
|1348/24
|600,00
|1.125.561,60₺
|31.08.2023
|14:30
|84
|Yenihisar
|1349/1
|606,00
|1.243.393,83₺
|31.08.2023
|14:40
|85
|Yenihisar
|1349/2
|600,00
|1.195.909,20₺
|31.08.2023
|14:50
|86
|Yenihisar
|1349/3
|601,00
|1.092.205,11₺
|31.08.2023
|15:00
|87
|Yenihisar
|1349/4
|600,00
|1.090.387,80₺
|31.08.2023
|15:10
|88
|Yenihisar
|1349/5
|611,00
|1.110.378,24₺
|31.08.2023
|15:20
|89
|Yenihisar
|1349/6
|717,00
|1.303.013,42₺
|31.08.2023
|15:30
|90
|Yenihisar
|1349/7
|851,00
|1.546.533,36₺
|31.08.2023
|15:40
|91
|Yenihisar
|1349/8
|627,00
|1.139.455,25₺
|31.08.2023
|15:50
|92
|Yenihisar
|1349/9
|610,00
|1.108.560,93₺
|31.08.2023
|16:00
|93
|Yenihisar
|1349/10
|601,00
|1.092.205,11₺
|31.08.2023
|16:10
|94
|Yenihisar
|1349/11
|600,00
|1.090.387,80₺
|31.08.2023
|16:20
|95
|Yenihisar
|1349/12
|600,00
|1.090.387,80₺
|31.08.2023
|16:30
|96
|Yenihisar
|1349/13
|600,00
|1.195.909,20₺
|31.08.2023
|16:40
|97
|Yenihisar
|1349/14
|709,00
|1.413.166,04₺
|31.08.2023
|16:50
|98
|Yenihisar
|1349/15
|600,00
|1.125.561,60₺
|1.09.2023
|10:00
|99
|Yenihisar
|1349/16
|600,00
|1.125.561,60₺
|1.09.2023
|10:10
|100
|Yenihisar
|1349/17
|600,00
|1.125.561,60₺
|1.09.2023
|10:20
|101
|Yenihisar
|1349/18
|600,00
|1.125.561,60₺
|1.09.2023
|10:30
|102
|Yenihisar
|1349/19
|600,00
|1.125.561,60₺
|1.09.2023
|10:40
|103
|Yenihisar
|1349/20
|721,00
|1.352.549,86₺
|1.09.2023
|10:50
|104
|Yenihisar
|1349/21
|743,00
|1.393.820,45₺
|1.09.2023
|11:00
|105
|Yenihisar
|1349/22
|1.037,00
|1.945.345,63₺
|1.09.2023
|11:10
|106
|Yenihisar
|1349/23
|1.084,00
|2.033.514,62₺
|1.09.2023
|11:20
|107
|Yenihisar
|1349/24
|734,00
|1.376.937,02₺
|1.09.2023
|11:30
|108
|Yenihisar
|1349/25
|608,00
|1.140.569,09₺
|1.09.2023
|14:30
|109
|Yenihisar
|102478/1
|1.720,00
|5.041.578,00₺
|1.09.2023
|14:40
|110
|Yenihisar
|102478/2
|1.928,00
|5.086.131,48₺
|1.09.2023
|14:50
|111
|Yenihisar
|102478/3
|1.928,00
|5.086.131,48₺
|1.09.2023
|15:00
|112
|Yenihisar
|102478/4
|1.928,00
|4.973.106,34₺
|1.09.2023
|15:10
|113
|Yenihisar
|102478/5
|1.241,42
|3.202.133,65₺
|1.09.2023
|15:20
|114
|Yenihisar
|102478/6
|1.241,42
|3.202.133,65₺
|1.09.2023
|15:30
İmarDurumu: Değerleme konusu taşınmazların; İmar durumu incelendiğinde taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre değerleme konusu taşınmazlardan 1021, 1022 ve 1350 adada yer alanlar E:0.40, 2 kat müsaadeli, konut alanı, diğer taşınmazlar E:1.00, 4 kat müsaadeli, konut alanı kullanım kararlı yapılaşma şartlarına haizdir.
3- İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 28.08.2023-01.09.2023 tarihlerinde (Her bir parsel için yukarıda belirtilen tarih ve saatte) yapılacaktır. Teklifler en geç 25.08.2023 tarihinde saat 17:00'ye kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3' dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
f) İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile Ticaret Sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3' dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e) İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 2000,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
Basın No: ILN01876591
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