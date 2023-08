T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/173 Esas

Davacı, TEDAŞ tarafından Davalılar, BAYRAM ALİ KAZAN, COŞKUN KAZAN, EMİNE KAZAN, ERKAN KAZAN, FATİH KAZAN, FAZİLET GÜNERİ, GÖKHAN KAZAN, KEMAL KAZAN, MEHMET KAZAN, MELAHAT ERTUĞRUL, MERAL KAZAN, MERVE KANLI, NAZMİ KAZAN, ÖMER KAZAN, REFİKA KAZAN, SADETTİN KAZAN, SADİ KAZAN, SEBAHAT DAŞCILAR, SULTAN ARIKOÇ, SÜNDÜZ DAĞ, TUNCAY KAZAN aleyhine dava konusu Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kırımlı Köyü/Mahallesi, 371 ada, 100 parsel sayılı taşınmazın, ESAS NO : 2023/174 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından Davalılar, HATİCE ALAN, KADRİYE YALVAÇ, KAFİYE ÇAĞLAYAN, NACİ UYGUN aleyhine dava konusu Aksaray ili Merkez Kırımlı Köyü/Mah.7966 ada 128 parsel sayılı taşınmazın

ESAS NO : 2023/175 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından Davalılar, AHMET MURAT BAYDAR, DİLEK BİNZAT, FEYZA İPEK, GÜLAZEM KOÇPINAR, NACİYE BAYDAR, RÜMEYSA ÇETİNKAYA, TUĞBA UYGUR aleyhine dava konusu Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kırımlı Köyü/Mahallesi, 7966 ada, 122 parsel sayılı taşınmazın,

ESAS NO : 2023/176 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından Davalılar, AHMET BAYDAR, AHMET BAYDAR, ANAKIZ BAYDAR, BAYRAM BAYDAR, BEDİHA BAYDAR, CUMA BAYDAR, FADİME ÖTEN, FATMA BAYDAR, GÜLÜZAR BAYDAR, HATİCE ALTAN, KUDDUSİ BAYDAR, MUSTAFA BAYDAR, NEVİN KILIÇ, NEZLİHA KILIÇ, RAMAZAN BAYDAR, RAMAZAN BAYDAR, RECEP BAYDAR, SEYFULLAH BAYDAR, TÜRKAN KILIÇ, ÜMMÜGÜLSÜM ASLAN aleyhine dava konusu Aksaray ili Merkez Kırımlı Köyü/Mah. 7966 ada 54 parsel sayılı taşınmazın,

ESAS NO : 2023/177 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından davalı MEHMET EMİN ETLİ aleyhine dava konusu Aksaray İli, Merkez İlçesi, YenikentKöyü/Mahallesi, - ada, 1288 parsel sayılı taşınmazın

ESAS NO : 2023/178 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından davalılar DERVİŞ AYGAN, HATİCE AYGAN, MEDİHA KÖKSAL, MELEK UYSAL, MERFA PARLAK, MUAMMER AYGAN, SOLMAZ SORKUT aleyhine dava konusu Aksaray ili Merkez Taşpınar Köyü/Mah. 272 ada 41 parsel sayılı taşınmazın,

ESAS NO : 2023/179 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından Davalılar, DERVİŞ AYGAN, HATİCE AYGAN, MEDİHA KÖKSAL, MELEK UYSAL, MERFA PARLAK, MUAMMER AYGAN, SOLMAZ SORKUT aleyhine dava konusu Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpınar ErenlerKöyü/Mahallesi, 274 ada, 58 parselsayılıtaşınmazın,

ESAS NO : 2023/180 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından davalı İBRAHİM CEYLAN aleyhine dava konusuAksaray ili Merkez Kutlu Köyü/Mah. 1854 parsel sayılı taşınmazın,

ESAS NO : 2023/181 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından davalı AHMET DİNÇ aleyhine dava konusuAksaray İli, Merkez İlçesi, YenikentKöyü/Mahallesi,1270 parselsayılıtaşınmazın,

ESAS NO : 2023/182 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından davalı MEHMET EMİN ETLİ aleyhine dava konusu Aksaray ili Merkez Yenikent Köyü/Mah. 1271 parsel sayılı taşınmazın,

ESAS NO : 2023/183 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından davalılar AYŞEGÜL DİNÇ, HAYRİYE DİNÇ, İBRAHİM DİNÇ, KEZZİBAN DİNÇ, MUSTAFA DİNÇ, SANİYE AYGÜN aleyhine dava konusu Aksaray İli, Merkez İlçesi, YenikentKöyü/Mahallesi,1291 parsel sayılı taşınmazın,

ESAS NO : 2023/184 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından davalılar EKREM GEMİCİ, FATIMANA GEMİCİ, HACER DEMİRCİ, SELMA ANUF, SUNA TEKDEN, YAŞAR GEMİCİ aleyhine dava konusu Aksaray ili Merkez Yenikent Köyü/Mah. 1280 parsel sayılı taşınmazın,

ESAS NO : 2023/185 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından davalı HASAN HÜSEYİN GENE aleyhine dava konusu Aksaray İli, Merkez İlçesi, YenikentKöyü/Mahallesi, 1281parsel sayılı taşınmazın,

ESAS NO : 2023/186Esas

Davacı TEDAŞ tarafından taşınmaz malikleri İFAKAT KALKAN, DUDU ŞAHİN, SULTAN BOZKURT, NURCAN SÜYDEMEN, VEDAT BOZDOĞAN, RAMAZAN BOZDOĞAN, ERCAN BOZDOĞAN, EBRU ŞAHİN, EMRE ŞAHİN, HASAN HÜSEYİN BOZDOĞAN, SADAKAT ALTINOK, DUDU BOZDOĞAN, HALİL DAĞ, ZABİT DAĞ, SEDAT DAĞ, AYŞE GÜLER, ŞEMSETTİN ŞAHİN, ÇAPAN ALTAN, CENNET DAĞ, MUSTAFA DAĞ, KAZIM DAĞ, MURTAZA DAĞ, DUDU KIRŞANLIOĞLU, LEYLA AR, SULTAN PORSUK, SERPİL KILIÇ, SELİM DAĞ, SABRİ DAĞ, ÇAPAN KILIÇ, MELEK DİNKE, SEMRA KILIÇ KARATAY, HACER DAĞ, HAVA SALMAN, SELMA DOĞAN, RAMAZAN DAĞ, KENAN DAĞ, SELAHATTİN DAĞ, EBRU SEZGİN, RABİA SEZGİN, ÜLKÜ UÇKUN, ADNAN UÇKUN, BAHTİNUR AKGÜN, HAVA YASALBULAT, MEHMET SEZGİN, FADİME ÜLKÜ, ARİF ASLAN, TURGUT ASLAN, HAVA ŞANLI, ELİFE KATMAN, DÜRİYE ÖZDEMİR, CEMİL ASLAN, MEHMET BOZDOĞAN, LEYLA KAMİLOĞLU, SEDAT BOZDOĞAN, YAVUZ SELİM BOZDOĞAN, KEZİBAN DAĞ, NURCAN SÜYDEMEN, VEDAT BOZDOĞAN, RAMAZAN BOZDOĞAN, ERCAN BOZDOĞAN,Aksaray ili Merkez Taşpınar Köyü/Mah. 474 ada 9 parsel sayılı taşınmazın,

ESAS NO : 2023/187 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından davalı Yeter Ören aleyhine dava konusu Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpınar Erenler Köyü/Mahallesi 298 ada 35 parsel sayılı taşınmazın,

ESAS NO : 2023/188 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından davalı Dede Dağ aleyhine dava konusu Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar ErenlerKöyü/Mah. 298 ada 36 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

