T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/400 Esas

DAVALI : Gülfe Çambel, Mustafa Kızı.

Davacı TEDAŞ tarafından aleyhinize açılan Beyşehir ilçesi Yenidoğan/Yenice Mah. 317 ada 171 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 06/10/2023 günü saat:10.10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01876510

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