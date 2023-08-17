İKN : 2023/774600

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESİSLER BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulvarı No:138 Lojistik Merkezi 4. Kat Yeşilpınar Eyüpsultan/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 212 600 88 05 - 212 600 95 75 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : İBB Şehir Tiyatroları Reşat Nuri Sahnesi Bakım ve Onarım İşleri b) Niteliği, türü ve miktarı : 327 İş Kalemi Bakım Onarım İşi Yaptırılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Müdürlüğümüzce belirlenen mahalden işe başlanacaktır. ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.09.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B/III Grubu veya B/III Grubuna giren işlerin bakım, onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümleri ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) 0,59208021% 1,01499464% 0,25 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 0,38801795% 0,66517363% 0,25 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) 1,84201388% 3,15773809% 0,75 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) 0,56643682% 0,97103455% 0,25 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) 0,47183825% 0,80886557% 0,25 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) 0,59836574% 1,02576985% 0,25 Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) 0,33548974% 0,57512527% 0,25 14 nolu çinko levhadan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması 0,52451012% 0,8991602% 0,25 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkda pvc esaslı yer döseme kaplaması yapılması (homojen - Grup T) 0,54654418% 0,93693288% 0,25 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,40684995% 0,69745706% 0,25 30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,53017001% 0,90886287% 0,25 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 0,81162516% 1,39135741% 0,5 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 1,14781327% 1,96767989% 0,5 Renkli-mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 1,93019042% 3,30889787% 1 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması 0,53269094% 0,91318446% 0,25 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması 0,59183407% 1,01457268% 0,25 Mevcut kadronlar veya demir karkas üzerine 3 cm ham mdf döşeme yapılması 1,32810796% 2,2767565% 0,5 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 40 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levha ile) 0,55056075% 0,94381843% 0,25 Alçı levhalar ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile) 0,84506807% 1,44868812% 0,5 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mesafesi aynıyönde 900mm,anataşıyıcı profil mesafesi 1000mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) 0,56282303% 0,96483948% 0,25 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması 0,25973659% 0,44526273% 0,25 60 x 60 cm ebatlarında sert pvc den yapılmış her renk ve desende asma tavan karoları ile asma tavan yapılması 0,35674734% 0,61156688% 0,25 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması 1,06218652% 1,82089118% 0,5 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) 0,29041803% 0,49785947% 0,25 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) 0,26051753% 0,44660148% 0,25 Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat su bazlı mat tavan boyası yapılması (iç cephe) 0,2644334% 0,45331441% 0,25 Saten alçılı tavan yüzeylere iki kat su bazlı mat tavan boyası yapılması (iç cephe) 0,38760443% 0,66446475% 0,25 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) 2,03094252% 3,48161574% 1 Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) 0,24988873% 0,42838067% 0,25 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 0,6010084% 1,03030011% 0,5 Mevcut ahşap, betonarme ya da çelik aşıklar üzerine 0,65mm kalınlıkta sıcak dald. galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile 10cm kalın. taşyünü ısıyalıtımlı ve 15mm kalınlığında OSB levhalı yerinde kenetli sistem ile çatı örtüsü yapılması 4,07281703% 6,98197206% 2 3 cm Kalınlığındaki Bulancak Füme Granit İle Döşeme Kaplaması Yapılması 1,396397% 2,39382343% 0,5 4 cm Kalınlığındaki Bazalt Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması 0,69137895% 1,18522106% 0,5 3 cm Kalınlığındaki Bazalt Plaklarla Harpuşta Yapılması 0,8579457% 1,47076406% 0,5 MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTR.18 mm. KALINL. ÇİMENTO YONGA LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 0,26617317% 0,45629686% 0,25 TURKUAZ_GRİ KARO HALI KAPLAMA 0,35242869% 0,60416348% 0,25 12 mm. KALINLIĞINDA COMPACT LAMİNAT İLE BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI 0,69231428% 1,18682449% 0,5 PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI 2,01387825% 3,45236272% 0,75 PASLANMAZ ÇELİK KÜPEŞTE YAPILMASI 2,51734782% 4,3154534% 1 Ahşap Kolçaklı Konferans Salonu Koltuğu Temini ve Montajı 2,7531394% 4,71966754% 1,5 MDFLam Gövdel High Gloss Kapaklı Dolap Yapılması.(Mutfak Dolabı, ,Gömme Dolap, Portmanto, Banyo Dolabı ve Her türlü dolap vb.) 0,95323571% 1,63411835% 0,5 Çimstone Tezgah Yapılması ve Yerine Temini 0,4894843% 0,83911594% 0,5 Duvar Kağıdı Yapılması. 0,30068321% 0,51545693% 0,25 Sahne Arka Fon ve Sahne Sağ ve Sol Yan Kulis Perdesi Yapılması. 1,31531423% 2,2548244% 0,75 3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi 1,26762448% 2,17307053% 0,5 4x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi 0,7104515% 1,21791685% 0,5 4x6 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi 0,5370342% 0,92063006% 0,25 4x16 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi 0,77758077% 1,33299561% 0,5 3x50+25 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,45715036% 0,78368634% 0,25 Normal sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) 0,60058325% 1,02957128% 0,5 Paralel sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) 0,37950417% 0,65057857% 0,25 Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi 1,64466724% 2,81942956% 0,75 Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) 0,42828478% 0,73420247% 0,25 LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan) 0,47438021% 0,81322322% 0,25 Sıva üstü, ışık akısı en az 2900 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür. 1,10987068% 1,90263546% 0,5 U/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo 0,5370342% 0,92063006% 0,25 2x2x0,8+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına dayanıklı halojensiz yangın alarm kabloları (VDE 0815) 0,28194296% 0,48333078% 0,25 En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması 0,66382462% 1,13798506% 0,5 En geniş kenarı 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması 0,32213661% 0,55223419% 0,25 66 kw soğutma kapasitesi (nom),74 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu 1,59237443% 2,72978474% 0,75 2.2 kw Motorlu Redüktör ve Çelik Halatlı Dikey Tamburlu, Stoplama Switch Kontrollü Dekor Barı Kaldırma Sistemi (Kapaklı toz kapaklı, rulmanlı halat kanallı iniş makaraları dahil) 3,19898967% 5,48398228% 1,5 12m 48/2mm R Kiriş Tipi Çelik Borudan İmalat İkili Dekor Askı Barası 0,51745483% 0,88706542% 0,25 3 kw Motorlu Redüktör ve Çelik Halatlı Dikey Tamburlu, Stoplama Switch Kontrollü Dekor Barı Kaldırma Sistemi (Kapalı toz kapaklı, rulmanlı halat kanallı iniş makaraları dahil) 1,51309386% 2,59387519% 0,75 12m 48/2mm R Kiriş Tipi Çelik Borudan İmalat İkili Dekor Işık Askı Barası 0,23170788% 0,39721351% 0,25

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIRİBB Şehir Tiyatroları Reşat Nuri Sahnesi Bakım ve Onarım İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu yapım işinin3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur PuanıSıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)Teklif Fiyat Puanı:70Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Basın No: ILN01878254

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