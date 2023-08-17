KIZILTEPE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

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(Miras ortaklığından Doğan Elbirliği Mülkiyet Paylı Mülkiyete Çevrilecektir)

Mardin ili Kızıltepe ilçesi Yüceli Mah. 47, Yüceli 48 ve Yüceli 423 Yüceli 527, Yeni mah. 358 ada 14 nolu parseldeki taşınmazın tamamı hissesi elbirliği halinde murislerden (01/07/1924 doğumlu tc no lu 330…….76 ) Cemil GÖKÇEN: Adülkadir oğlu adına kayıtlı iken; Kızıltepe Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 17/03/2022 tarih 2022/274 esas ve 2022/229 karar sayılı veraset belgesine istinaden Mirasçılardan Fatma GÖKÇEN: Cemil kızı 5831 sayılı kanunun 8. Maddesi ile Kadastro kanununa eklenen EK3. Maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle ; yukarıda açıklanan mirasçılar 18/08/2023, Cuma günü saat 8:00 den itibaren 01/09/2023 tarih cuma günü saat 17:00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde ) Tapu sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Gerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.16/08/2023

Basın No: ILN01878072

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