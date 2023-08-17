MÜLKİYETİ ILGIN BELEDİYESİNE AİT 877 ADA 77 PARSEL'DE BULUNAN TAŞINMAZIN MİNUMUM 120 ODALI 5 YILDIZLI OTEL YAPMAK ŞARTI İLE GAYRİMENKÜL SATIŞ İHALESİ

Sıra No Adresi/Mevkii Miktarı (m2) Ada Parsel Cinsi Açıklama Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) 1 Ilgın-Ilıca Mah 15.952,24 877 77 Arsa Minimum 120 Odalı 5 Yıldızlı Otel Yapmak koşulu İle Arsa Satışı 18.320.000,00 549.600,00

İhaleye katılabilmek için isteklinin Ilgın Belediyesi birimlerine borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı alması gerekmektedir. Şahıslarda TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, Tüzel kişilerde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi, İhaleye girmek isteyenler 5.000,00-TL karşılığında ihale dokümanı/şartname alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyecektir. Tebligata yarar ikametgâh ilmühaberi.

Belediyemize ait 1 adet gayrimenkulün satışı, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36 ve 37. maddesine göre Kapalı usulü ile 31.08.2023 perşembe günü saat 10.00'da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 07.09.2023 perşembe günü aynı yerde saat 10.00'da Satış işlemi gerçekleştirilecektir.İhaleye ait şartname, Ilgın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde mesai içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girmek isteyenler 5.000,00-TL karşılığında ihale şartnamesini alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyeceklerdir.SATILACAK GAYRİMENKULLERİSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

Basın No: ILN01877802

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