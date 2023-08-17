T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.59553166-2022/527-Ceza Dava Dosyası 15.08.2023

Konu :

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Sn.( Hasna AFAR,Mohammad Dib ve Fatma kızı, 1986 - Suriye doğumlu ) Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı olan dava dosyasına ilişkin iddianamenin kabul edilmesi sonucu, dosyaya müşteki sıfatı ile kayıt edildiniz.

CMK nın 251/1 maddesi uyarınca, sanığın üzerinize atılı suç ile ilgili olarak, mahkememizce basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

CMK nın 251.maddesinin uygulanması kapsamında, bu ihtar, tarafınızatebliğ edilmektedir.

Sanık Abdurrahman AFAR hakkındaki şikayetinizin devam edip etmediğini, davaya katılma talebinizin bulunup bulunmadığını; suçtan doğan maddi zararınızın olup olmadığını, var ise, maddi zararınızın ne kadar olduğunu ve sanık tarafından karşılanıp karşılanmadığını, karşılanmış ise ne zaman karşılandığını belgeleriyle yazılı olarak sunmanız, ayrıca, toplanmasını istediğiniz delillerinizin bulunup bulunmadığını da mahkememize 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirmeniz, tüm bu hususlarla ilgili beyanlarınızı bildirdiğiniz takdirde, yazılı beyanlarınız da dikkate alınarak, bildirmediğiniz takdirde, mevcut dosya kapsamına göre duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu tarafınıza ihtar olunur.İhtar metninin gazete ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması İLANEN TEBLİĞ ve İHTAR OLUNUR.

Basın No: ILN01878067

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