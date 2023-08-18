T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/140 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/140 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:
İSTANBUL İl , BEŞİKTAŞ İlçe , KURU ÇEŞME Mahalle/Mevki , 1274 Ada No , 1 Parsel No , 25/100 Arsa Payı , 147,00 Yüz Ölçümü ,Mesken Nitelikli Zemin Kat-4 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Adresi :
Kuruçeşme Mahallesi, Muhtar Abdullah Sokak, No: 6 Daire:4Beşiktaş / İSTANBUL
Kıymeti : 3.200.000,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 13:55
Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 13:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 13:55
Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 13:55
16/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01879010
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