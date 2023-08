T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/140 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 13:55

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İSTANBUL İl , BEŞİKTAŞ İlçe , KURU ÇEŞME Mahalle/Mevki , 1274 Ada No , 1 Parsel No , 25/100 Arsa Payı , 147,00 Yüz Ölçümü ,Mesken Nitelikli Zemin Kat-4 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.Kuruçeşme Mahallesi, Muhtar Abdullah Sokak, No: 6 Daire:4Beşiktaş / İSTANBULKıymeti : 3.200.000,00 TL KDV Oranı : %1

16/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

