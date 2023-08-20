GÖLCÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2023/133 Esas

Davacı Gölcük Belediye Başkanlığı ile davalılar Barış KURAL, Betül UZUN, Buket ŞİRİN, Ekrem SARI, Emine SARI, Fatma KORUCU, Fatma SARI, Fikri SARI, Hasan Zeki SARI, Huriye SUBAŞ, İdris SUBAŞ, İhsan SARI, Kerim SARI, Meryem SARI, Meryem SARI, Nazire Özlem KURAL, Necati SUBAŞ, Nuray EROL, Sedat SARI, Sema GÜZEL, Tarık SUBAŞ, Umut KURAL, Zehra KURAL arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda bilgileri yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942 Sayılı Yasanın (değişik 4650) 8. maddesine göre pazarlık ile satın alma usulü denenmiş ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememiz nezdinde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış bulunduğundan; Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/133 Esas: davaya konu Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Merkez Mah., 1699 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazın davacı idarece kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hataların düzeltimi davası açılabilir.

Açılacak davalarda husumet Gölcük Belediye Başkanlığına yöneltilir.

30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T. Vakıflar Bankası T.A.O. Gölcük Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın (değişik 4650) 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01878827

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