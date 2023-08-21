PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2018/79 Esas

Mahkememizin 2018/79 Esas sayılı dava dosyasının yapılan açık yargılamasında; davalıların adreslerinin tespit edilemediği, bilirkişi raporları ve tahkikat duruşması günü olan 14/12/2023 günü saat 09.0'un davalılar Deniz FIRAT, Nazmi FIRAT ve Musa Kazim FIRAT'a tebliği yerine kaim olmak üzere, ilan tarihinden itibaren yasal süresi geçtikten sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, HMK 147. maddesi uyarınca belirlenen gün ve saate geçerli bir özrünüz olmaksızın tahkikat duruşmasına katılmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, duruşmaya katılmadıkları veya vekille temsil ettirmedikleri taktirde yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, ayrıca tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği ve bilirkişi raporlarının HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmedikleri taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacakları hususu ilan olunur.09/08/2023

Basın No: ILN01879078

#ilan.gov.tr