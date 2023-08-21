T.C. OSMANİYE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/586 Esas

DAVALILAR : NİZAR KABAKÇI ( MUHAMMED ve FEHİME'den olma, 17/12/1969 GEBELİYE/SURİYE doğumlu, 61135550174 Tc kimlik numaralı )

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Fatma KABAKÇI tarafından aleyhinize açılan ve Mahkememizin 2022/586 esasına kayıtlı bulunan dosyada; "davacı ile aranızda yaşanan evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle hakkınızda Boşanma (Çekişmeli) davasının açıldığı, Dava dilekçesi ve tensip zabtının tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK'nın 127. maddesi gereğince cevap dilekçesi vermeniz gerektiği, cevap vermediğiniz taktirde HMK'nın 128. Maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, iş bu davada tanık dinletemeyeceğiniz, delil gösteremeyeceğiniz hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN01879548

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