T.C. SİVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2017/1791 Esas 27/07/2023 Davacı Hikmet Yurtvekili Av. Melike Özturan tarafından Mahkememizce görülmekte olan Sivas İli Merkez İlçesi Yüceyurt Mahallesi, 4743 ada 15 parsel sayılı taşınmaz hakkında açılan ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle,Mahkememizce davalıların adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; adresi tespit edilemeyen davalı Satı Ağtaş'a dava dilekçesi ve 21/11/2023 tarihli duruşma günü tebliğ edilmesine karar verilmiş olup iş bu ilan duruşma günü ve dava dilekçesi tebliği niteliğindedir.

Durusma Günü: 21/11/2023 günü saat: 09:15 duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. DAVALI : SATI AĞTAŞ - 16457256488

Basın No: ILN01873143

#ilan.gov.tr