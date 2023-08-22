T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/431 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Bina Malikinin Kusur Sorumluluğundan Kaynaklanan Tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyası henüz ön inceleme aşamasında olup, dava dilekçesinin iş bu ilan ile tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçisinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız,

Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/07/2023

Basın No: ILN01880223

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