T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/394

Karar No : 2023/205

Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında Hırsızlık, Suçundan sanık Mohammed Ali Mala Mala hakkında TCK, nun 142/2-h, 1681, 62 CMK. nun 231/5 maddeleri gereğince hüküm kurulmuş ve Hükmün Açıklanmasının Geri Birakılmasına karar verilmiş olup olan Ali ve Sewa Ali'den olma 1999 Irak doğumlu Muhammed Ali Mala Mala hakkındaki gerekçeli karar Yurt içinde ve yurt dışında adresleri olmadığı anlaşıldığından,

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, Maddesi gereğince 50.000 tirajlı bir gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 Gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz Yargı Çevresi dışında olması halinde itiraz talebini bildirir zahıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yasa yolu yolu açık olmak Üzere itiraz talebinden vazgeçmiş- sayılacaklarından ve kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 27.02.2023

Basın No: ILN01880268

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