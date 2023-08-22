T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2022/214

Karar No: 2023/616

Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan sanık Hosein Azizi haklarında TCK. nun 204/1,62, CMK. nun 231/5maddeleri gereğince hüküm kurulmuş ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup, olayın sanığıolan Ali ve Mama oğlu, 1995 Afganistan doğumlu Hosein Azizi' e gerekçeli karar yurt içinde ve yurt dışında adresleri olmadığı ve tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden,

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince 50.000 tirajlı bir gazetede ve internet sitesinde ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde itiraz talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yasa yolu yolu açık olmak üzere itiraz talebinden vazgeçmiş sayılacaklarından ve kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 12/05/2023

Basın No: ILN01880279

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