T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/597 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, ERDOĞAN DİNÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu, Malatya ili, Yazıhanİlçesi Mısırdere Mahallesi 110 ada 9 nolu parsel sayılı taşınmazınTMK.'nun 713/5. maddesi uyarınca;davalı ERDOĞAN DİNÇ (T.C.:28049186424)adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olup;

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/597 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/08/2023

Basın No: ILN01879443

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