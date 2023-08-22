T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/608 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , Tedaş Genel Müdürlüğü İleDavalı , Bayram Bezen arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Malatya ili Yazıhanİlçesi Hamidiye Mahallesi 149 ada 12 nolu parsel sayılı taşınmazın; TMK.'nun 713/5. maddesi uyarınca; davalı Bayram Bezen (T.C.:55759267310) adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olup;

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/608 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/08/2023

Basın No: ILN01879647

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