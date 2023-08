T.C. ERBAASULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/723 Esas 16/08/2023

TASFİYENİN TATİLİ İLANI

Gündoğdu Mah. Sururi Say Cad. No: 12 İç Kapı No: 8 Erbaa/ TOKAT adresinde mukim, 65857180190 T.C. Kimlik numaralı Ahmet KARACA'nın tasfiyeye esas malı bulunamadığından İİK.nun 217. maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur. 16/08/2023

Basın No: ILN01880116

#ilan.gov.tr