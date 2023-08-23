T.C. HANAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2018/108 Esas 2019/83 Karar İLAN METNİDavacı Dursun, Medet, Nurdane ve Özcan Aydemir ile davalı Medet Aydemir arasında görülen tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda verilen kararda;

"Davacının, davalı Medet Aydemir hakkında açtığı davasının dava şartı yokluğu nedeniyle REDDİNE,

"Dair; ...tebliğden itibaren iki hafta içerisinde... Erzurum Bölge Adli Mahkemelerine istinafyolu açık olmak üzere verilen karar alenen okunup usulen tefhim kılındı" şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

Davacılar vekili dosyayı istinaf etmiş olup, istinaf dilekçesinde özetle; mahkemenin yukarıda yazılı kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Davalı ölü olduğu için mirasçısı İsmigül Aydemir'e tebligat çıkarılması gerekmiş, mirasçının adresi bulunmadığı için kendisine gerekçeli karar özetinin ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi içeriğinin7201 SY. nın 31. Maddesi uyarınca son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ işleminin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Mirasçı: İSMİGÜL AYDEMİR, Medet ve Sona'dan olma, 12/11/1951 doğumlu.

Basın No: ILN01880745

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