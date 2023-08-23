T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2016/175 Esas

KARAR NO : 2017/403

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 14/09/2017 tarihli ilamı ile hakkında 142/2.h.1 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan ,kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verilen Abbas Ali ve Fatima oğlu, 01/01/1987 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı PALAY KHAN ALİ tüm aramalara rağmen bulunamamış hüküm de tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE-

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına gerekçeli kararın tebliğ tarihinde itibaren,Cumhuriyet Savcısı tarafından ise, kararın Cumhuriyet Başsavcılığı'na geliş tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ileveya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak düzenlenmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 19.07.2023

Basın No: ILN01880046

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