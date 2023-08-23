T.C. KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/69 Esas

DAVALI SERPİL ZENGİN - 47689458180 Lütfi ve Faize kızı Kandıra 01/02/1981 doğumlu Kocaeli ili Kandıra ilçesi Yusufça nüfusuna kayıtlı M.ALİPAŞA MAH. ZİNCİRLİKUYU CAD. NO:106 İÇ KAPI NO:1İZMİT KOCAELİ Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 04/09/2023 günü saat: 11:23'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01880656

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