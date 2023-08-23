T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/611 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , Tedaş Genel Müdürlüğü ileDavalı , Hasan Boztepe arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

a- Dava konusu,Yazıhanİlçesi Buzluk Mahallesi 120 ada 14 nolu parsel sayılı taşınmazın; TMK.'nun 713/5. maddesi uyarınca;davalı Hasan Boztepe (T.C.:41854736356)adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olup;

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/611 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/08/2023

Basın No: ILN01879616

#ilan.gov.tr