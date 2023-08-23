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T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/604 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış İlçesi
MEVKİİ : Teketaşı Mah.
ADA NO : 118 ada ( ifraz öncesi 118 ada 4 parsel )
PARSEL NO : 12 ve 13 parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.920,93 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 74,30 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 2.995,23‬ m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Sina Mirkelam , Mahmut Seha Mirkelam
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/604 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/07/2023

Basın No: ILN01880865

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T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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