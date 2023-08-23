T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/11 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 10:13

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Üzerinde kullanılmayan tek katlı yığma bir yapının mevcut olduğu, 78,79m2 alana sahip yapının yaklaşık 50 yıllık olduğu, metruk halde olduğu, köy yerleşik alanı içinde kaldığı, her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmakta olduğu tespit edilmiştir.Adresi : Ulamış Mah. 221 Ada, 25 Parsel Seferihisar / İZMİRYüzölçümü : 337,91 m2İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırı dışında ve Köy Yerleşik Alanında kalmakta olduğu, bu alanlarda yapılaşma koşulunun E:0,50 Yençok:2 Kat ve İnşaat Alanı 250 m2 aşamayacağı bildirilmiştir.Kıymeti : 2.113.598,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:-035251 9 EYLÜL Vergi Dairesi nin 28/10/2022 tarih 569425 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 1149913.97 TL (Alacaklı : 035251 9 EYLÜL Vergi Dairesi )-İstanbul Anadolu Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesinin 16/03/2023 tarih 2023/25395 sayılı Haciz sayılı yazıları ile 1066.05 TL bedel ile Alacaklı : Ttnet Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

21/08/2023

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01880995

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