T.C.ŞANLIURFA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1151 Esas

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , ŞANLIURFA DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Yeşiltepe Mahallesinde bulunan 59 parsel numaralı 89.600,00 m2 yüz ölçümlü tarla vasıflı taşınmaz ile 87 parsel numaralı 77.600,00 m2 yüz ölçümlü ve tarla vasıflı taşınmazların her birinden ayrı ayrı maliki olarak görünen 84/840 pay maliki Hasan oğlu İmam ve 21/840 pay maliki Abdullah oğlu Mustafa Demir'in vefat edip etmediği, mirasçısız ölüp ölmediği, mirasçısının bulunup bulunmadığı, kendisinden haber alınıp alınmadığı, tanınıp tanınmadığı, kayıp olup olmadığı ve açık kimlik ve adres bilgilerinin ne olduğu hususlarında bilgisi bulunanların ve/veya hak iddia edenlerin ilan tarihiden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/1151 esas sayılı numarası üzerinden müracaatta bulunmaları, aksi taktirde şahsın TMK'nın 32.ve 588. maddesine göre gaipliğine karar verileceğinin ilan olunur.

Basın No: ILN01880551

#ilan.gov.tr