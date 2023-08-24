EMİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS ; 2023/350-351-352-353-354 olmak üzere

5 adet kamulaştırma dosyası ile;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN ÖZETİ :

" Mahkememizde 2023/350 sayılı dosyası ile, Emirdağ ilçesi Yüreğil köyü 117 ada 12 parsel , 2023/351 sayılı dosyası ile Emirdağ ilçesi Yüreğil köyü 118 ada 6 parsel , 2023/352 sayılı dosyası ile Emirdağ ilçesi Yüreğil köyü 118 ada 21 parsel 2023/353 sayılı dosyası ile Emirdağ ilçesi Yüreğil köyü 118 ada 24 parsel , 2023/354 sayılı dosyası ile Emirdağ ilçesi Yüreğil köyü 114 ada 11 parsel , sayılı taşınmazlar "

Türkiye Elektrik İletişim Aş Genel Müdürlüğü tarafından, mahkememizde belirtilen numaralar ile belirtilen parsel sayılı taşınmazların belirli bir kısımları üzerinde, 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 27.maddesi uyarınca taşınmaza el konulması için dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01879169

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