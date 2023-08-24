NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/616 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi
MEVKİİ : Hancağız Mahallesi
ADA NO : 121
PARSEL NO : 2 ve 3
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.399,77 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 24,72 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 3.424,49 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdulkadir Yaşar, Hüseyin Yaşar, Ahmet Yaşar. Hasan Yaşar, Mehmet Yaşar, Mustafa Yaşar
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/616 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.31/05/2023
Basın No: ILN01881314
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