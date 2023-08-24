NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/522 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış İlçesi

MEVKİİ : Erenyolu Mah.

ADA NO : 171

PARSEL NO : 12 (ifrazen 15-16)

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.146,54 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 23,27 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 1.169,81m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HACI UZUNASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/522 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/06/2023

Basın No: ILN01881312

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