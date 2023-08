Arnavutköy Tapu Müdürlüğünden İLAN

Sayın: TUBA SÜMERALP

Adres: EMEK MAH. KAZAKİSTAN CAD. NO: 128 İÇ KAPI NO: 1 ÇANKAYA / ANKARA



İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Baklalı Mahallesi 147 ada 102 parselin 112/46080 payı, 147 ada 109 parselin 112/46080 payı, 147 ada 84 parselin 112/46080 payı, 158 ada 96 parselin 3087/386043 payı ve 147 ada 89 parselin7/2880 payları Hatice Meliha SÜMERALP: Mehmet Raşit Kızı adına kayıtlı iken 2023 yılına ait 32475.29851.32192 başvuru numaraları ile taşınmaz maliklerinden olan Hülya CEYLAN tarafından bizzat BÜYÜKÇEKMECE11.NOTERLİĞİ'nin 25/03/2022 tarih 7792 sayılı mirasçılık belgesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülmesi işlemi talep edilmiş olup; 5831 sayılı Kanunun 8. Maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. Maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülmesi talebinde bulunmuştur.

Anılan Kanun hükmüne göre, intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülmesine yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır

Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Bilgilerinize tebliğ edilir.

Basın No: ILN01881803

#ilan.gov.tr