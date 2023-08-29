T.C. ÇAYKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/143 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından, davalılar aleyhine Çaykara Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/143 Esasında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin peşin ödenmesi karşılığında davacıKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescili/terkini ( Trabzon ili Dernekpazarı ilçesiZincirlitaş Mahallesinde bulunan 1.347,67 m² büyüklüğündeki 179 ada 5 parsel sayılı taşınmaz ) konulu dava dolayısıyla, davalılara duruşma gününün, dava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebligatına karar verilmiştir. Kamulaştırmayı yapan kurumun KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu, Kamulaştırma Kanunu uyarınca iş bu dava tensip tutanağının, dava dilekçesinin ve kamulaştırma evraklarının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davalıların kamulaştırma ile ilgili olarak idari yargıdan iptal kararı getirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği, davaya konu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ(ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak iş bu dava dosyasına bildirilmesi gerektiği, ayrıca Duruşma Günü: 14/09/2023 Saat 11:45'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/04/2021

DAVALILAR

Bayram Albayrak

Eyüp Albayrak

Fatma Erten

Halime Balcı

Hatice Albayrak

Yaşar Albayrak

Basın No: ILN01883381

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