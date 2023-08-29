T.C. KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/191 Esas

DAVALI : OLGA AYDIN-Rusya Vatandaşı

Davacı Osman AYDIN vekili tarafından davalı Olga AYDIN aleyhinize açılan Tanıma ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Verilen karar uyarınca ; Davalı Olga AYDIN'ın adresi meçhul olduğundan ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davacı " Davalı ile Rusya Federasyonu Başkortostan Cumhuriyeti Ufa Şehri Kirovskiy Bölgesi 8.Sulh Hukuk Mahkemesinin 91 sayı, 05.02.2015 tarihli kararı ile boşandıklarını, yabancı mahkemenin verdiği kararın Tanınarak Tenfizine karar verilmesini" talep ve dava ettiğinden, davalı Olga AYDIN'ın Ön İnceleme duruşma günü olan 14.09.2023 günü saat:10.15'de duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde HMK.nun 231/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.06.06.2023

Basın No: ILN01883620

#ilan.gov.tr